Feuer in Kinder- und Jugendwohnheim in Merzen

Merzen - In einem Wohnheim für Kinder und Jugendliche in Merzen im Landkreis Osnabrück ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte es im zweiten Obergeschoss in einem Bewohnerzimmer. Ersten Erkenntnissen zufolge sei bei dem Feuer niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Das Haus war sehr stark verqualmt. Die Feuerwehr war mit Einsatzkräften ausgerückt, um das Feuer zu bekämpfen.