  3. Brände: Feuer in JVA-Krankenhaus Plötzensee - Zwei Verletzte

Im Krankenhaus des Gefängnisses in Plötzensee bricht ein Feuer aus. Zwei Menschen werden leicht verletzt. Zur Ursache tappt die Berliner Polizei noch im Dunkeln.

Von dpa 02.12.2025, 15:06
Das Feuer brach in einem Patientenzimmer aus.
Berlin - Bei einem Brand im Krankenhaus der JVA Plötzensee in Berlin-Charlottenburg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer war am Morgen in einem Patientenzimmer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. 15 Personen wurden demnach insgesamt evakuiert. Die beiden Leichtverletzten seien durch das Krankenhauspersonal vor Ort versorgt worden.

Die Hintergründe des Brandes sind derzeit noch unbekannt. Etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an der Klinik der Justizvollzugsanstalt vor Ort und brachten das Feuer laut der Mitteilung schnell unter Kontrolle.