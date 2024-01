Feuer in Gewerbegebiet gelöscht: Kein Einsatz-Ende in Sicht

Ludwigsfelde - Der am Samstagmorgen ausgebrochene Brand in einem Gewerbegebiet in Ludwigsfelde, bei dem auch Tanklastwagen mit Flüssiggas gebrannt haben, ist gelöscht. Ein Einsatz-Ende sei aber noch nicht in Sicht, sagte der Sprecher der Feuerwehr in Ludwigsfelde, Matthias Richter, am Sonntagmorgen. Derzeit werde geprüft, wie das Gas in den Tanklastwagen umgepumpt werden könne.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. „Wir planen, die Tatortgruppe des LKA zum Einsatz zu bringen“, sagte ein Sprecher der Lagedienstes der Polizei in Potsdam.

In der Nacht sei es angeforderten Spezialisten aus Sachsen gelungen, das Feuer zu löschen, so die Feuerwehr. Auch Leckagen an Tanks mit Flüssiggas seien abgedichtet worden. An der Einsatzstelle dauerten Belüftungsarbeiten an.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Samstagmorgen gegen 5.00 Uhr zu dem schwierigen Einsatz im Gewerbegebiet Ludwigsfelde-Genshagen an der A10 ausgerückt. Ein Lkw mit Flüssiggas war explodiert und in Flammen aufgegangen. Mehrere andere Lastwagen brannten aus. Verletzt wurde niemand.