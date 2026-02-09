Im Berliner Norden brennt ein Einfamilienhaus, eine Person wird schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr ist mit 50 Kräften im Einsatz.

Berlin - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Berliner Norden ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Person wurde am Vormittag mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Angaben zu der oder dem Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Die verletzte Person hatte den Angaben zufolge selbst die Feuerwehr gerufen. Diese rückte mit etwa 50 Kräften zu dem Brand in der Zitherstraße im Ortsteil Französisch Buchholz aus. Nach ungefähr einer Stunde waren die Flammen gelöscht.