Ostrau - Eine sechsköpfige Familie hat sich in der Nacht zum Samstag vor einem Brand in ihrem Einfamilienhaus in Ostrau in Mittelsachsen gerettet. Das Feuer brach wegen eines technischen Defektes in einem Zimmer aus, wie die zuständige Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Danach konnten der Hausbewohner, dessen Lebensgefährtin und vier Kinder das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr habe den Brand noch in der Entstehung gelöscht. Der 35 Jahre alte Mann, die 40-Jährige und die Drei- bis Neunjährigen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden bezifferte die Behörde auf mehrere Tausend Euro.