Feuer in Doppelhaushälfte in Oschersleben

Oschersleben - Beim Brand einer Doppelhaushälfte im Oscherslebener Ortsteil Schermcke ist ein hoher Sachschaden entstanden. Bisherigen Erkenntnissen nach hatten bereits große Teile des Dachgeschosses in Flammen gestanden, als ein Bewohner den Brand im Landkreis Börde am späten Samstagabend bemerkte, wie die Polizei mitteilte. Die drei in dem Haus wohnenden Menschen konnten sich demnach unverletzt in Sicherheit bringen.

In der angrenzenden Haushälfte habe sich starker Rauch entwickelt. Der Sachschaden wird den Angaben nach auf rund 100.000 Euro geschätzt.