Flammen schlagen aus einem alten Bahnhofsgebäude in der Havelstadt Brandenburg. Stunden lang ist die Feuerwehr an dem leerstehenden Haus im Einsatz.

Feuer in altem Bahnhofgebäude in Havelstadt ausgebrochen

Flammen schlugen in der Nacht aus einem leerstehenden Gebäude in Brandenburg an der Havel. Die Feuerwehr war Stunden lang im Löscheinsatz.

Brandenburg (Havel) - Ein Brand hat in Brandenburg an der Havel ein altes Bahnhofgebäude stark beschädigt. Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden hin. Ein Teil des leerstehenden Gebäudes an Bahngleisen sei bei dem Feuer in der Nacht eingestürzt, sagte die Regionalleitstelle der Feuerwehr.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Warum das Feuer ausbrach, war aber bislang ungeklärt. Kriminaltechniker sollen zum Einsatz kommen, wie eine Sprecherin sagte. Menschen wurden nicht verletzt. Laut Stadt stand das Gebäude, das nicht am Hauptbahnhof in Brandenburg (Havel) liegt, seit längerem leer.

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus. Die Löscharbeiten bei Minustemperaturen in der Nacht waren schwierig. Löschwasser gefror teils am Boden und sorgte für Glätte, sodass der Winterdienst zum Streuen angefordert werden musste, wie die Feuerwehr miteilte. Auch am Vormittag war eine Brandwache zur Kontrolle vor Ort.