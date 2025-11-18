Sonneberg - Im Rathaus Sonneberg (Landkreis Sonneberg) hat es gebrannt. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten laut der Polizei am Montag aus dem Gebäude evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Am Mittag habe die Notstromversorgung aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen, hieß es in einer Polizeimitteilung. Der Schaden wurde bisher nicht abschließend beziffert, belief sich aber Schätzungen zufolge auf etwa 250.000 Euro. Heute ist ein Brandursachenermittler vor Ort.