Berlin - Knapp 200 Tonnen Müll haben in der Nacht zu Donnerstag auf einem Lastkahn im Schifffahrtskanal in Berlin-Neukölln gebrannt. Unter dem Abfall war viel Kunststoff, wie die Feuerwehr Berlin am Donnerstag mitteilte. Deshalb hätte das Feuer stark geraucht. Den Anwohnerinnen und Anwohnern wurde zwischendurch per Warn-Apps geraten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten, um sich vor dem Rauchgas zu schützen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr ausgerückt. Die Lage hatte sie den Angaben zufolge am Donnerstag gegen 8.00 Uhr unter Kontrolle. Insgesamt waren 89 Feuerwehrleute im Einsatz, die mit Schaum die Flammen erstickten. Außerdem richteten sie laut Sprecher eine Ölsperre ein, um das Gewässer vor Verschmutzung zu schützen, und nahmen Wasserproben. Der Auslöser des Brandes blieb zunächst unklar.