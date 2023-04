Feuer auf Lastkahn im Schifffahrtskanal in Berlin-Neukölln

Berlin - Im Berliner Stadtteil Neukölln hat im Schifffahrtskanal ein Lastkahn gebrannt. Gegen 21.30 Uhr sei eine Brandmeldung über ein Feuer in der Wasserstraße eingegangen, sagte der Pressedienstsprecher der Berliner Feuerwehr, Torsten Vollbrecht, in der Nacht zum Donnerstag. Demnach seien große Mengen Schrott aus zunächst unbekannten Gründen auf dem Lastkahn in Brand geraten.

Aufgrund des Brandes sei es zu Rauchbildung gekommen, die zu einer „erheblichen Geruchsbelästigung“ führte, sagte der Sprecher. Eine Gefahr schließe man jedoch aus. Um die Gewässer zu schützen, habe man vorsorglich eine Ölsperre in den Kanal geführt und Wasserproben entnommen. Unterstützung erhielt die Feuerwehr von der Polizei Berlin. Insgesamt kamen rund 40 Feuerwehrkräfte zum Einsatz. Nach Angaben des Pressedienstsprechers gestalteten sich die Löscharbeiten „aufwendiger als erwartet“. Der Feuerwehreinsatz dauerte in der Nacht noch an.