Schon vor einem Jahr wütete in der Region um Jüterbog ein großer Waldbrand. Auch in diesem Sommer brennt es dort wieder. Die Löscharbeiten zeigen aber zügig Erfolg.

Die Feuerwehr löscht von Wegen aus beim Waldbrand in Jüterbog.

Jüterbog - Ein Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg ist gelöscht. Zur Sicherheit bleibt eine Brandwache vor Ort, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle in Brandenburg an der Havel sagte. Ortschaften waren von dem Feuer nördlich der Bundesstraße 102 zwischen Altes Lager und Klausdorf bislang nicht betroffen.

Der Brand war aus bisher ungeklärter Ursache am gestrigen Freitag ausgebrochen und hatte eine Fläche von acht bis neun Hektar erfasst. Wegen alter Munition im Boden sind Löscharbeiten dort erschwert. Feuerwehrleute löschten von sicheren Wegen aus. Am Abend wurde laut Regionalleitstelle ein Löschhubschrauber der Bundeswehr eingesetzt. Das Gelände sei gut befeuchtet worden, hieß es.