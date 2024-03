Bremen - Die Feuerwehr hat einen Brand an Bord eines Restaurantschiffes in Bremen gelöscht. Der Brand sei den ersten Erkenntnissen nach am Sonntagmorgen in einer Waschmaschine unter Deck entstanden, teilte die Feuerwehr mit. Von da aus hätten sich die Flammen in der Holzverkleidung ausgebreitet. Nach mehr als einer Stunde hätten die rund 60 Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gehabt.

Die Höhe des Schadens sei noch unklar, da die Brandermittler das verrauchte Schiff bisher nicht betreten konnten, sagte ein Polizeisprecher. Das Schiff ist nach Angaben der Inhaber ein Nachbau eines historischen Dreimasters aus Holz mit mehr als 200 Sitzplätzen für Gäste.