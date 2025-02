Mitten in der Nacht bemerkt ein Anwohner Flammen an einem Gebäude und meldet den Brand. Den Täter hat er womöglich sogar noch gesehen. Die Polizei ermittelt nun.

Sie waren die Ersten am Tatort: Polizisten löschten in der Nacht einen Brand in einem Bildungszentrum. (Symbolbild)

Berlin - Nach einem Feuer an einem Bildungszentrum in Berlin-Neukölln ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Brandstiftung. In der Nacht hat ein Anwohner Flammen an der Eingangstür und am Schaufenster des Bildungszentrums bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Schließlich habe er gesehen, wie jemand vom Tatort flüchtete.

Den Angaben nach löschten Einsatzkräfte der Polizei das Feuer, da diese als Erste vor Ort waren. In dem Geschehen sei niemand verletzt wurden. Zum Sachschaden machte die Polizei bislang keine Angaben.