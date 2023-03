Eisenach - Nach altem Brauch wird in Eisenach beim Sommergewinn der Winter verjagt. Zum Festumzug am Samstag (14.00 Uhr) werden wieder zahlreiche Schaulustige in der Wartburgstadt erwartet. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Immaterielles Kulturerbe in Thüringen“. Dabei ziehen mehr als 1100 Mitwirkende in 47 Laufgruppen und auf rund 30 geschmückten Festwagen durch die Stadt.

Auf dem Marktplatz folgt traditionell das Streitgespräch zwischen Herrn Winter und Frau Sunna sowie die symbolische Verbrennung des Winters in Form einer Strohpuppe. Der Sommergewinn in Eisenach ist eines der ältesten und größten Frühlingsfeste in Deutschland.