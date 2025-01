Zwölf Durchsuchungsbeschlüsse gab es für Wohnungen in Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna - die Polizei wurde im Drogenmilieu fündig.

Durchsuchungen im Drogenmilieu in Sachsen-Anhalt

Dessau - Die Polizei hat nach Wohnungsdurchsuchungen im Drogenmilieu im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zwei Männer festgenommen. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 22-Jährigen in Bitterfeld-Wolfen, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag und einen 40-Jährigen in Sandersdorf-Brehna. Dieser wurde einem Haftrichter vorgestellt und ebenfalls in Untersuchungshaft gebracht. Es bestehe der Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln.

Am Dienstag seien insgesamt zwölf Durchsuchungsbeschlüsse in Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna umgesetzt worden. Die Ermittlungen richten sich laut Polizei gegen zwölf männliche Verdächtige im Alter zwischen 18 bis 40 Jahren.

In einigen Wohnungen seien Betäubungsmittel, Verpackungsmaterial sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sichergestellt worden. Neben 60 Gramm Crystal Meth und 200 Gramm Cannabis sei mutmaßliches Diebesgut wie Fahrräder, E-Roller und Werkzeug gefunden worden.