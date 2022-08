Festnahme wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz

Hamburg - Die Hamburger Polizei hat einen Mann aus Hamburg-Harburg wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz vorläufig festgenommen. Auf der Suche nach Waffen hatten die Beamten in der Nacht zu Sonnabend zwei Wohnungen des Mannes in Harburg durchsucht, bestätigte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg am Samstag. In einer der beiden Wohnungen entdeckten die Beamten Waffen und Munition, unter anderem auch einen Schalldämpfer. Dem Mann wird vorgeworfen, gegen das Kriegs- und Kontrollwaffengesetz verstoßen zu haben. In diesem Zusammenhang gab es auch eine Durchsuchung mit einem gepanzerten Geländefahrzeug in Asendorf (Niedersachsen). Ein vermutetes Waffenlager wurde jedoch nicht gefunden.