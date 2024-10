Ende September wurde ein 18-Jähriger in Oldenburg lebensgefährlich verletzt. Nun melden die Ermittler einen Erfolg.

Festnahme nach versuchtem Totschlag am Busbahnhof Oldenburg

Nach einem Angriff am Oldenburger Busbahnhof hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Oldenburg - Nach einem lebensgefährlichen Angriff am Busbahnhof in Oldenburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 20-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Die Ermittler werfen dem Mann vor, Ende September einen 18-Jährigen fast getötet zu haben.

Nach Angaben der Polizei wurde der 18-Jährige am Bussteig angesprochen. Es habe sich ein Streit entwickelt, der schließlich eskaliert sei. Der Verdächtige soll den jungen Mann geschlagen und ihn mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Stiche seien potenziell lebensgefährlich gewesen, inzwischen bestehe aber keine Lebensgefahr mehr.

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst. Mehr als eine Woche später nahmen ihn die Polizisten vorläufig fest. Der Mann sitzt nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.