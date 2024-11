In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden Anfang des Jahres zwei Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block aus Dänemark geholt. Der Sorgerechtsstreit eskalierte. Jetzt gibt es eine Festnahme.

Festnahme im Fall Block auf Zypern - 35-Jähriger in U-Haft

Wegen mutmaßlicher Beteiligung an der gewaltsamen Verbringung von zwei Kindern der Unternehmerin Christina Block ist ein 35-Jähriger auf Zypern (Archivbild).

Hamburg - Im Sorgerechtsstreit um zwei Kinder der Hamburger Unternehmerfamilie Block ist ein Mann auf Zypern festgenommen worden. Der 35-Jährige stehe im Verdacht, daran beteiligt gewesen zu sein, die Kinder in der vergangenen Silvesternacht gewaltsam von Dänemark nach Deutschland gebracht zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er sei bereits am 27. September bei seiner Einreise nach Zypern verhaftet worden.

In Hamburg in Untersuchungshaft

Der Beschuldigte soll die portugiesische und die israelische Staatsbürgerschaft haben. Zuvor war auf Antrag der Hamburger Staatsanwaltschaft ein internationaler Haftbefehl erlassen worden. Zielfahnder des Landeskriminalamts hätten den Beschuldigten nach Hamburg gebracht, hieß es. Seit November sitze er in Untersuchungshaft. Zuvor berichtete die „Bild“.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen vor, zusammen mit weiteren Personen dem Vater der Kinder in Dänemark aufgelauert, ihn angegriffen und ihm die in seiner Obhut befindlichen Kinder mit Gewalt entzogen zu haben.

Sorgerechtsstreit um Kinder in Dänemark

Die Unternehmerin Christina Block und ihr Ex-Mann streiten seit Jahren um das Sorgerecht für ihre beiden jüngeren Kinder im Alter von etwa 11 und 14 Jahren. Sie leben seit August 2021 bei ihrem Vater in Dänemark, obwohl das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg das Aufenthaltsbestimmungsrecht im Oktober 2021 vorläufig auf die Mutter übertragen hatte. Das Ehepaar ist geschieden.

Sie waren in der Silvesternacht von Unbekannten nach Deutschland gebracht worden. Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Nach einem Gerichtsbeschluss musste die Mutter sie wieder nach Dänemark gehen lassen. Christina Block ist eine Tochter von Eugen Block, dem Gründer der Restaurant-Kette Block House.

Das Oberlandesgericht hatte am 19. Februar 2024 entschieden, dass deutsche Gerichte nicht mehr zuständig seien. Die Kinder hätten inzwischen ihren verfestigten Lebensmittelpunkt in Dänemark. Gegen die Entscheidung des Gerichts hat Christina Block Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt.