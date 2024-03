Dessau-Roßlau - Ein 31-Jähriger soll in einem Supermarkt in Dessau-Roßlau drei Frauen angegriffen und zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. Zudem soll er einen räuberischen Diebstahl begangen haben. Der Mann wurde am Mittwoch festgenommen und nach Erlass eines Unterbringungsbefehls durch den zuständigen Ermittlungsrichter am Donnerstag in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Im Kontext des Angriffs auf die drei Frauen wird dem Verdächtigen ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen.

Er soll am Dienstagabend vollkommen unerwartet der 57-jährigen Kassiererin des Supermarkts mit der Faust in Gesicht geschlagen haben. Auch ihrer 57-jährigen hinzugekommenen Kollegin schlug der Mann laut Mitteilung ins Gesicht. Einer 75-jährigen Kundin, die im Kassenbereich stand, versetze er einem Schlag gegen den Kopf, sodass sie stürzte. Als die Frau am Boden lag, trat und schlug er weiter auf sie ein. Schließlich nahm er einen Einkaufsbeutel der 75-Jährigen an sich und verließ den Markt. Sowohl die Kundin als auch die Kassiererin des Marktes wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die andere Mitarbeiterin erlitt leichte Verletzungen. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben den Angaben zufolge zunächst erfolglos.

Am Tag zuvor soll der Verdächtige in einem nahegelegenen Getränkemarkt einem Kunden ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen und einen Kasten Mineralwasser gestohlen haben. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aufgrund einer übereinstimmenden Personenbeschreibung davon ausgegangen, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.