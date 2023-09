Berlin - Ein Mann hat in der Nacht zum Donnerstag in Berlin-Kreuzberg einen 64-jährigen Mann geschlagen und getreten und dann versucht, ihn auszurauben. Laut Berliner Polizei hatte der 64-Jährige beobachtet, wie der Tatverdächtige gegen parkende Autos trat, und ihn zur Rede gestellt. Der 25-jährige Mann habe den Anwohner daraufhin ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser zu Boden ging. Dort hat der Tatverdächtige den 64-Jährigen laut Polizei mehrfach getreten und ihm dann das Mobiltelefon aus der Tasche genommen.

Polizeikräfte waren zwischenzeitlich von einem zufällig vorbeikommenden Taxifahrer alarmiert worden und nahmen den 25-Jährigen am Ort des Geschehens fest. Der 64-Jährige wurde den Angaben zufolge an Kopf und Rücken verletzt und klagte über Schmerzen. Er wollte sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.