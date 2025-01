Welche Filme laufen dieses Mal im Festivalprogramm, wer geht ins Rennen um den Goldenen Bären? Auf die Fragen will die Berlinale nun Antworten geben.

Die Berlinale stellt am Dienstag ihr Festivalprogramm vor. (Symbolbild)

Berlin - Die Berlinale will am Dienstag (ab 11.00 Uhr) bekanntgeben, welche Filme in das Rennen um den Goldenen Bären gehen. Tricia Tuttle präsentiert als neue Intendantin der Internationalen Filmfestspiele Berlin zum ersten Mal das Festivalprogramm. Die 75. Ausgabe ist vom 13. bis zum 23. Februar geplant. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Eröffnet werden soll sie mit Tom Tykwers Film „Das Licht“.