Sommer, Sonne und gute Musik - Sachsen-Anhalt hat in diesem Festival-Sommer einiges zu bieten. Zahlreiche Veranstaltungen locken Musikfans.

Festival-Sommer in Sachsen-Anhalt wird abwechslungsreich

Magdeburg - Mit den steigenden Temperaturen steigt bei vielen die Vorfreude auf die Festival-Saison. Für das richtige Festival-Feeling muss man in Sachsen-Anhalt nicht weit reisen. Gute Musik gibt es hier direkt vor der Haustür - egal ob Rock, Hip-Hop, Pop, Elektro oder klassische Musik. Eine Auswahl der diesjährigen Festivals in Sachsen-Anhalt:

Sputnik Spring Break bei Bitterfeld

Amerikanischer Spring Break auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld: Das erwartet die Besucher beim Sputnik Spring Break Festival vom 26. bis 29. Mai. Die Tausenden Besucherinnen und Besucher erwartet Elektro, Pop und Hip-Hop. Auftreten werden unter anderem Kraftklub, Timmy Trumpet, Alligatoah, Finch und Nura. Ein Kombiticket für alle Tage mit Camping kostet 189 Euro.

Barocke Musik bei den Händelfestspiele in Halle

Vom 26. Mai bis zum 11. Juni kommt die internationale Barock-Musikszene bei den Händelfestspielen in Halle zusammen. Bei den Opern, Oratorien und Konzerten stehen laut Veranstalter neben Stücken von Händel auch Wiederentdeckungen und Neuheiten auf dem Programm. Im Vorverkauf sind bereits weit über 50 Prozent der Karten verkauft, manche der Konzerte sind sogar schon komplett ausgebucht. Es werden weit mehr als 50.000 Besucher erwartet, teilte ein Sprecher der Stiftung Händel-Haus mit.

Elektro, Indie und Hip-Hop beim Melt in Gräfenhainichen

Das Melt-Festival findet vom 8. bis 11. Juni in Gräfenhainichen auf dem Ferropolis-Gelände statt. Neben Elektro, Rap und Indie findet man auch Pop-Musik im Programm. Über 150 Künstler und Bands stehen in diesem Jahr im Line-Up. Darunter DJ Heartstring, Southstar, Daphni und Solomun. Ein Ticket für alle vier Tage inklusive Camping kostet 209,95 Euro.

Hip-Hop, Pop und Elektro beim Love Music Festival in Magdeburg

Beim Love Music Festival vom 23. Juni bis 25. Juni in Magdeburg werden knapp 20.000 Besucher erwartet. 100 DJs und Bands aus den Musikgenres Hip-Hop, Pop und Elektro sind angekündigt, darunter Kontra K, Finch, Gestört aber Geil und Die Atzen. Ein Ticket für das gesamte Wochenende inklusive Camping kostet 89 Euro.

Metal, Hardcore und Punk beim Full Force in Gräfenhainichen

Beim Full Force Festival in der Ferropolis in Gräfenhainichen dreht sich vom 23. bis 25. Juni alles um Metal, Hardcore und Punk. Dieses Jahr werden mehr als 20.000 Besucher erwartet. Neben angesagten Acts findet man im Line-Up auch den ein oder anderen Geheimtipp. Zu hören sind unter anderem Electric Callboy, Gojira und Papa Roach. Ein Festival-Ticket mit Camping kostet 169,95 Euro.

Hip-Hop Festival Splash in Gräfenhainichen

Das Splash feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Das Hip-Hop Festival vom 29. Juni bis 1. Juli besticht mit einem vollgepackten Line-Up mit internationalen und nationalen Stars der Szene. Headliner ist der US-Rapper Kendrick Lamar. Neben ihm treten unter anderem auch Lil Uzi Vert, Ufo361 und Trettmann auf. Ein Festival-Ticket inklusive Camping kostet 209,95 Euro.

Metallfestival Rockharz Open Air in Ballenstedt

Das Rockharz Open Air feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Das Metallfestival findet vom 5. bis 8. Juli in Ballenstedt statt. Passend zum runden Geburtstag sind die Tickets bereits ausverkauft. Knapp 24.000 Besucher werden erwartet, so viele wie noch nie.