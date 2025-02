Die Polizei fand die mutmaßlichen Diebe ganz in der Nähe des Tatorts. (Symbolbild)

Memmingen - Eine aufgeweichte Wiese hat zwei Dieben im schwäbischen Memmingen das Handwerk gelegt. Nachdem der Polizei am Samstagmorgen gemeldet wurde, dass mehrere hochwertige Werkzeuge aus einem Container gestohlen wurden, entdeckten die Beamten einen Mann und eine Frau in einem festgefahrenen Kleintransporter in der Nähe des Tatorts. Den beiden Verdächtigen war es nicht gelungen, den Transporter mit leerem Laderaum aus der Wiese zu schaffen, wie die Polizei mitteilte.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten Werkzeuge zum Aufbrechen sowie Sturmhauben. Die gestohlenen Werkzeuge sowie Kupferkabel waren in der Nähe des Fahrzeugs. „Der Diebstahl konnte den Personen zugeordnet werden“, hieß es in der Mitteilung der Polizei weiter. Der Mann und die Frau wurden vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Die Maschinen hatten laut Polizei einen Wert von schätzungsweise etwa 10.000 Euro.