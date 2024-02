Magdeburg - Mit einem Festakt wird am Donnerstag das 100-jährige Jubiläum des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Magdeburg gewürdigt. Dort wurde am 22. Februar 1924 das überparteiliche Bündnis zum Schutz der Demokratie gegründet. Demokraten wollten damit links- und rechtsextremistischen Putschversuchen in der Weimarer Republik etwas entgegensetzen. Im März 1933 wurde das Reichsbanner von den Nazis verboten.

Seit der Wiedergründung des Reichsbanners im Jahr 1953 steht die politisch-historische Bildungs- und Erinnerungsarbeit im Vordergrund. Neben einem Festakt im Landtag von Sachsen-Anhalt sind am Donnerstag auch die Einweihung einer Gedenkstele sowie eine Serenade auf dem Domplatz geplant.