Weimar - In einem Festakt werden am Montag (11.00) in Weimar die Preisträger der Goethe-Medaille 2023 geehrt. Die renommierte Auszeichnung geht an den Filmmanager Gaga Chkheidze aus Georgien, den Kurator und Dramaturg Yi-Wei Keng aus Taiwan und das Kuratorinnenkollektiv der OFF-Biennale aus Ungarn.

Die Goethe-Medaille ist das offizielle Ehrenzeichen der Bundesrepublik. Geehrt werden Persönlichkeiten aus aller Welt, die sich in besonderer Weise für den internationalen Kulturaustausch oder die Vermittlung der deutschen Sprache einsetzen. Sie wird alljährlich am Geburtstag des Dichters Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) verliehen.

Traditionell haben Werke der Ausgezeichneten einen Platz im Programm des derzeit laufenden Kunstfestes Weimar.