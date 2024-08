Die Harzer Schmalspurbahnen feiern in diesem Jahr zwei Geburtstage. Seit 1899 gibt es die Harzquerbahn und die Brockenbahn. Die Party steigt in Wernigerode.

Beim 125. Doppelgeburtstag der Harzquerbahn und der Brockenbahn ist die 125 Jahre alten Dampflok „Hoya“ so etwas wie der Stargast.

Wernigerode - Der 125. Doppelgeburtstag von Brockenbahn und Harzquerbahn wird an diesem Wochenende mit einer großen Party in Wernigerode gefeiert. Die Harzer Schmalspurbahnen als Betreiber beider Zugstrecken haben ein Bahnhofsfest auf dem Gelände der neuen Dampflokwerkstatt organisiert, das den Angaben des Unternehmens zufolge vor allem „ein fröhliches Familienfest mit einem bunten Kinder- und Bühnenprogramm“ sein soll. Los geht es am Samstag (10.00 Uhr).

Auf dem Programm stehen unter anderem eine historische Fahrzeugausstellung, eine Kindereisenbahn und Werkstattführungen, wie es hieß. Ein Höhepunkt sei die 125 Jahre alte Dampflok „Hoya“ des Deutschen Eisenbahn-Vereins. Sie werde am Samstag als Vorspannlok vor dem regulären Traditionszug von Wernigerode zum 1141 Meter hohen Brocken unterwegs sein und einen Tag später für Mitfahrten auf dem Führerstand zum Einsatz kommen. Die Lok habe ihren Namen von der Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf, an die sie 1899 geliefert worden war.

Im selben Jahr fuhr der erste Zug auf den 1141 Meter hohen Brocken. Zudem startete der schmalspurige Zugverkehr der gesamten Harzquerbahn, die die Städte Nordhausen (Thüringen) und Wernigerode (Sachsen-Anhalt) verbindet. Zuvor war die Harzquerbahn bereits auf Teilstrecken unterwegs gewesen.