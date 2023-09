Fest schottischer Nationalkultur: Highland Games in Trebsen

Trebsen - Baumstammwerfen, Pipe Bands und natürlich Whisky - am Wochenende hat sich in Trebsen im Landkreis Leipzig alles um die schottische Lebensart gedreht. Zu den 22. Highland Games kamen Sportler, Musiker oder Händler, um sich in Wettkämpfen zu messen, ihre Kunst auf einer der drei Bühnen zu zeigen oder Waren anzubieten. „Es ist ein riesiges Fest schottischer Nationalkultur“, sagte Cheforganisator Uwe Schimmel, der das Event mit seiner Frau und anderen Helfen ehrenamtlich auf die Beine stellt. Die Highland Games stehen unter der Schirmherrschaft der britischen Botschaft.

Tausende Besucherinnen und Besucher kamen Schimmels Angaben zufolge zu dem bunten Treiben. Dazu gehörte am Samstag auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). „Er hat einen Rundgang gemacht, Whisky probiert und sich die Kinder-Highland-Games angeschaut“, berichtete Schimmel. Auch ein Nachbau des Loch-Ness-Ungeheuers Nessie, den Schülerinnen und Schüler der Oberschule Trebsen aus Styropor gebastelt haben, habe die Aufmerksamkeit des Regierungschefs auf sich gezogen.