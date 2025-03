Massen-Niederlausitz - Ausgediente Windräder sollen am Bergheider See im Landkreis Elbe-Elster in Ferienhäuschen umgewandelt werden. Die Idee werde schon in einem Pilotprojekt umgesetzt, hieß es in einer Mitteilung der Potsdamer Staatskanzlei. Initiator Gottfried Richter wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, anlässlich essen kam am Montag auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und besichtigte das Projekt.

Richter wird laut Staatskanzlei für seinen Einsatz für die Region geehrt. Als Amtsdirektor des Amtes Kleine Elster begleitete er Jahrzehnte den Aufbau des Gemeinwesens nach der Wende und setzte wichtige wirtschaftliche Impulse, etwa für einen Industriepark in Massen-Niederlausitz mit heute zig niedergelassenen Unternehmen.

„Gottfried Richter hat mit viel Herzblut über Jahrzehnte hinweg eine ganze Region geprägt“, sagte Woidke laut der Mitteilung der Staatskanzlei. Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand beweise er weiterhin „Gestaltungswillen, Weitsicht und Beharrlichkeit“.