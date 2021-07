Fels in der Sächsischen Schweiz steht zum Verkauf

Reinhardtsdorf-Schöna/dpa - Ein eigener Berg in der Sächsischen Schweiz gefällig? Der Zirkelstein bei Schöna steht zum Verkauf. 199 500 Euro plus Provision sollen Interessierte für das rund acht Hektar große Grundstück zahlen - Wald und der 384,5 Meter hohe Fels inklusive. „Trotz geringer Größe und geringem Umfang stellt er aufgrund seiner charakteristischen Form eines der markantesten Felsgebilde des Elbsandsteingebirges dar“, heißt es in der Anzeige. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Verkauft werde das Grundstück von älteren Besitzern, die sich nicht mehr selbst um den Wald kümmern könnten, sagte ein Mitarbeiter der Postbank Immobilien GmbH, die den Verkauf betreut. „Das Interesse daran ist gerade sehr groß. Mal sehen, was daraus wird.“

Wer den Zirkelstein kaufen möchte, hat ihn dennoch nicht ganz für sich allein, wie Renke Coordes von Sachsenforst erklärt. Spaziergänger dürften auch Wald im Privatbesitz betreten. „Eigentümer dürfen nicht einfach ohne Grund einen Zaun darum bauen“, sagt Coordes.

Außerdem gingen mit dem Kauf einige Pflichten einher. So sind Waldbesitzer laut dem sächsischen Waldgesetz dazu verpflichtet, „ordnungsgemäße Forstwirtschaft“ zu betreiben. Wer selbst kein Forstexperte ist und den Zirkelstein dennoch kaufen möchte, kann sich allerdings von Sachsenforst beraten lassen.