Leipzig - Der Feldbrand im Leipziger Westen ist gelöscht. Einsatzkräfte hätten die Löscharbeiten kurz vor Mitternacht beendet, teilte die Polizei am Freitagmorgen in Leipzig mit. Am Donnerstagmittag kam es aus bislang unbekannter Ursache auf einem Feld zu einem Brand, der sich schnell ausbreitete. Die Feuerwehr blieb zur Brandwache in der Nacht vor Ort. Angaben zufolge griffen die Flammen auch auf eine Kleingartenanlage über. Demnach waren einige Lauben in Brand geraten.

Die angrenzende Schönauer Straße war zwischenzeitlich in beiden Richtungen gesperrt. Auch eine Berufsschule wurde vorsichtshalber evakuiert. Menschen seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt worden. Die zwischenzeitliche Warnung für die Anwohner wurde aufgehoben. Damit dürfen diese die Türen und Fenster wieder öffnen. Auch Lüftungen und Klimaanlagen dürfen wieder benutzt werden.

Eine Polizeisprecherin sagte am Morgen, dass „Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung“ eingeleitet wurden. Zum Sachschaden konnte die Polizei am Freitagmorgen keine Angaben machen.