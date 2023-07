Machern - Wegen eines Feldbrandes in Machern im Landkreis Leipzig ist die Bundesstraße 6 voll gesperrt. Das Feuer sei am Ortsausgang ausgebrochen, weshalb die Straße bis zur Abzweigung Gerichshain gesperrt ist, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. In der Nähe des Brandortes befinde sich eine Tankstelle. Weitere Angaben, beispielsweise zur Größe des Brandes, konnte die Sprecherin vorerst nicht machen.