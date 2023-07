Machern - Bei einem Feldbrand in Machern im Landkreis Leipzig sind am Dienstag rund 60 Hektar Getreide zerstört worden. Der Brand sei am Dienstagmittag an der Bundesstraße 6 am Ortsausgang in Richtung Gerichshain ausgebrochen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach Ausbruch des Feuers war die Bundesstraße bis zur Abzweigung Gerichshain voll gesperrt, konnte am Nachmittag jedoch wieder freigegeben werden. Es gebe keine Hinweise auf einen Strafbestand. so die Sprecherin. In der Nähe des Brandortes befinde sich eine Tankstelle. Angaben dazu, ob die Löscharbeiten abgeschlossen sind, konnte die Polizeisprecherin nicht machen.