Berlin - Bei einem Angriff mit Reizgas sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen vor einer Bar im Berliner Stadtteil Neukölln verletzt worden. Laut Polizeiangaben sollen zwei Personen auf dem Gehweg der Pannierstraße an einem Lokal vorbeigekommen sein, in dem eine Veranstaltung für Flinta-Personen stattfand. Flinta steht für Frauen, Lesben, Inter, Nonbinär, Trans und Agender.

Eine der beiden Personen soll beim Passieren Reizgas in Richtung des Eingangs gesprüht haben, vor dem mehrere Gäste standen. Mindestens fünf Feiernde im Alter zwischen 25 und 30 Jahren klagten anschließend über Atemwegsreizungen, lehnten eine medizinische Behandlung aber ab.

Eine Suche in der näheren Umgebung nach dem Tatverdächtigen und seiner Begleitperson verlief den Angaben zufolge ohne Erfolg. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.