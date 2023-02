FDP will Wolf ins Jagdrecht aufnehmen

Ein Wolf in einem Gehege.

Magdeburg - Die sachsen-anhaltische FDP dringt auf eine Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht. „Der Wolf gehört in Sachsen-Anhalt längst zu den heimischen Arten und wie alle anderen heimischen Tierarten wollen wir ihn ins Jagdrecht aufnehmen“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Marcus Faber am Freitag. „Wir erwarten, dass Umweltminister Willingmann nun schnell eine entsprechende Gesetzesänderung vorlegt. Notfalls muss das Parlament mit einer eigenen Initiative tätig werden.“

Der Schritt soll eine Gleichbehandlung mit anderen gefährdeten Arten wie dem Luchs bringen. „Wir versprechen uns davon konkrete Erleichterungen bei Alltagsproblemen: Jäger, die einen verletzten Wolf antreffen, müssen erst auf einen Tierarzt warten, bis dieser von seinen Qualen erlöst werden kann. Werden sie selbst tätig, drohen ihnen drakonische Strafen“, erklärte Faber. Das sei unverhältnismäßig. Das Raubtier solle zunächst einen ganzjährigen Schutzstatus bekommen, bis entsprechende Richtlinien für ein wirksames Populationsmanagement erarbeitet seien.

Auch die CDU-Landtagsfraktion hatte sich für eine Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht ausgesprochen. „Mit 11 Wölfen pro 1000 Quadratkilometern leben in der Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt mehr Tiere als in der kanadischen Naturlandschaft, in der durchschnittlich 5,6 Wölfe pro 1000 Quadratkilometer leben. Angesichts dieser hohen Wolfsdichte ist hierzulande bereits eine Überpopulation zu erkennen“, sagte Alexander Räuscher. „Der besonders strenge Schutzstatus ist nicht mehr gerechtfertigt.“

Im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und FDP heißt es, man wolle den Schutzstatus überprüfen und setze sich für eine Feststellung des Erhaltungszustandes und die Hege der Bestände ein. Im November hatte sich Umweltminister Armin Willingmann (SPD) jedoch gegen eine Aufnahme ins Jagdrecht ausgesprochen. „Eine Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht verhindert keine Verluste bei Weidetieren.“ Mit einzelnen Abschüssen ließe sich kein professionelles Wolfsmanagement praktizieren.