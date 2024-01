Erfurt - Das Land sollte jungen Meistern aus Sicht der FDP-Gruppe im Landtag deutlich stärker unter die Arme greifen. Die Meistergründungsprämie solle von 7500 auf 15.000 Euro verdoppelt werden und der Meisterbonus von 1000 auf 4000 Euro steigen. „Jede Meisterin und jeder Meister ist wichtig für Thüringen“, sagte FDP-Gruppenchef Thomas Kemmerich am Samstag. Fachkräftegewinnung gehöre zu den großen Herausforderungen des Landes.

Während ein Hochschulstudium normalerweise aus Landesmitteln finanziert werde, müssten angehende Meister Kosten zwischen 4000 und 10.000 Euro für ihre Ausbildung selbst bezahlen. Die Anreize, sich beruflich fortzubilden, müssten realitätsnah ausfallen, forderte Kemmerich. „Die Akademisierung der Gesellschaft hat zur Folge, dass dem Handwerk der Nachwuchs verloren geht.“

In Thüringen erhalten Meister, die sich selbstständig machen und dabei mindestens einen neuen Arbeits- oder Ausbildungsplatz schaffen, 7500 Euro Meistergründungsprämie. Zudem gibt es seit 2021 einen Meisterbonus in Höhe von 1000 Euro bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss im Handwerk. Mit den Vorschlägen werde sich der Wirtschaftsausschuss im Landtag demnächst in einer Anhörung beschäftigten, kündigte die FDP-Gruppe am Samstag an.