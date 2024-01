Magdeburg - Sachsen-Anhalts FDP-Vorsitzende Lydia Hüskens sieht das Ergebnis der Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Ampel-Koalition auch als Auftrag an, die Regierungsarbeit besser zu erklären. Man müsse immer wieder klar machen, wofür es die FDP in der Bundesregierung brauche, teilte Hüskens am Montag mit. Den Ausgang der Befragung bezeichnete Hüskens als solides Ergebnis.

Bei der FDP-Mitgliederbefragung hat sich eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen auf Bundesebene ausgesprochen. 52,24 Prozent der Abstimmenden plädierten dafür, die Regierungsarbeit fortzusetzen, 47,76 Prozent wollten die Koalition verlassen. Die Beteiligung lag allerdings nur bei rund 36 Prozent.