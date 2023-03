FDP und Linke in Niedersachsen wählen neue Parteispitzen

Hannover/Hildesheim - Sowohl die FDP als auch die Linke in Niedersachsen wählen am Samstag einen neuen Landesvorstand. Beide Parteien hatten im Oktober den Einzug in den Landtag verpasst - die FDP mit 4,7 Prozent, die Linke mit 2,7 Prozent.

Bei den Liberalen, die in Hildesheim zusammenkommen, könnte es erstmals eine Doppelspitze geben. Eine entsprechende Satzungsänderung wird von den beiden aussichtsreichsten der sechs Kandidaten, den Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle und Gero Hocker, unterstützt. Der bisherige FDP-Landeschef Stefan Birkner hatte kurz nach der Wahlniederlage seinen Rückzug angekündigt.

Die Linke entscheidet in Hannover über ihre neue Doppelspitze. Die bisherigen Vorsitzenden Heidi Reichinnek und Lars Leopold treten nicht mehr an. Um die Nachfolge bewerben sich zwei Männer und eine Frau.