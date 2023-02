Bremen - Den Spitzenkandidaten der FDP für die bevorstehende Bürgerschaftswahl in Bremen, Thore Schäck, sollen Bürgerinnen und Bürger auf einem Mobiltelefon anrufen können. „Die Bremerinnen und Bremer können sich bei mir melden, insbesondere natürlich gerne auch per Whatsapp oder per Textnachricht, per Sprachnachricht“, sagte Schäck am Dienstag über Video anlässlich der Vorstellung der Vorkampagne der FDP zur Landtagswahl.

Während des Wahlkampfs werde Schäck ein zweites Mobiltelefon für die Anfragen mit sich führen, sagte der Generalsekretär der Bremer FDP, Claas Bansemer. Das Ziel der Aktion sei es, die Bekanntheit von Schäck zu steigern. Schäcks Telefonnummer soll unter anderem auf Litfaßsäulen beworben werden. Die Vorkampagne der FDP hat das Motto: „Who the heck is Thore Schäck?“ Auf Deutsch heißt das in etwa: „Wer zum Henker ist Thore Schäck?“

Die Bürgerschaftswahl in Bremen ist am 14. Mai. Zurzeit wird das Land von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken regiert. Bei der Wahl 2019 bekam die FDP 5,9 Prozent der Stimmen.