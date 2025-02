Dresden - Der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst will die Gründe für das desaströse Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl „ehrlich und schonungslos“ aufarbeiten. Der Wahlabend sei extrem bitter für die Freien Demokraten. „Vor uns liegt jetzt eine lange Durstrecke. Ich bin dennoch überzeugt: In Deutschland ist auch in Zukunft Platz für eine Partei der Freiheit“, sagte er.

Herbst: Niederlage schmerzt unfassbar

„Wir nehmen das Ergebnis mit großer Demut entgegen. Der verfehlte Einzug in den Bundestag ist eine Niederlage, die unfassbar schmerzt. Die Aufholjagd der letzten Tage hat am Ende leider nicht gereicht. Ein Bundestag ohne FDP ist nicht nur ein schwerer Schlag für unsere Partei, sondern auch für die politische Vielfalt in unserem Land“, betonte der Politiker, der im alten Bundestag als Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion wirkte.

Nach Ansicht von Herbst lässt der Blick auf mögliche Regierungskoalitionen „wenig Gutes“ erahnen. „Dennoch bleibt im Interesse des Landes zu hoffen, dass ein politischer Neuanfang gelingt.“