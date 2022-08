FDP kritisiert Weil: „Große Defizite angehäuft“

Die FDP will in Niedersachsen zurück an die Regierung, doch in den Umfragewerten hinken die Freidemokraten ihrer Zielvorgabe hinterher. Spitzenkandidat Birkner geht jetzt in die Offensive.

Hannover - Niedersachsen steht nach Ansicht der FDP in vielen Bereichen schlechter da als vor der Amtsübernahme von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). „Die knapp zehn Jahre mit Stephan Weil haben in Niedersachsen große Defizite angehäuft“, sagte FDP-Landeschef Stefan Birkner der Deutschen Presse-Agentur. „An den Hochschulen zum Beispiel hat sich ein Investitionsbedarf von 4,3 Milliarden Euro angestaut. Bei der Digitalisierung macht es mich wahnsinnig, dass es in dieser Landesregierung niemanden gibt, der das Thema inhaltlich begreift. Die frühkindliche Bildung ist am Limit, Kindergärten und Krippen sind völlig überfordert. Das ist die Bilanz von Stephan Weil.“

Der SPD-Politiker Weil steht seit Anfang 2013 an der Spitze der Landesregierung - zunächst in einer Koalition mit den Grünen und seit Ende 2017 zusammen mit der CDU. Bei der Landtagswahl am 9. Oktober strebt Weil eine dritte Amtszeit an.

Birkner wirft Weil jedoch vor, dabei keine eigenen Projekte zu verfolgen. „Was ich vermisse, ist ein Ministerpräsident, der sagt, ich habe eine Idee, wie ich das Land weiterentwickeln will und kümmere mich jetzt darum. Stephan Weil überlässt das alles seinen Ministern. Zwischen ihm und einem Problem muss mindestens ein Minister sitzen. Das ist zu wenig für einen Ministerpräsidenten.“

Trotz der Kritik schließt Birkner eine Zusammenarbeit mit der SPD nicht aus. „Wir legen uns vorab nicht fest. Das wird dann entschieden, wenn über eine Koalition verhandelt werden sollte“, sagte er auf die Frage nach einem bevorzugten Koalitionspartner. „Der Anspruch muss unabhängig von den Ressortzuständigkeiten eine gemeinsame Politik sein“, betonte er. Nach der Wahl 2017 war eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen noch an der FDP gescheitert.

Mit Blick auf die Ampel im Bund räumte Birkner ein, dass diese für die FDP nicht einfach sei. „Die Ampel wird vielfach als ein linkes Bündnis wahrgenommen und war nicht unsere Wunschkoalition“, sagte er. „SPD und Grüne stehen beide für eine Politik, für die wir nicht stehen.“ Die FDP müsse daher Kompromisse eingehen, „die nicht der bürgerlich-liberalen Lehre entsprechen“. Allerdings gelinge es zunehmend gut, den Anteil der FDP an der Regierung herauszuarbeiten.

Als Ziel für die Landtagswahl haben die Liberalen ein zweistelliges Ergebnis ausgegeben. In den Umfragen lag die FDP zuletzt jedoch zwischen 6 und 8 Prozent. Für die angestrebte Regierungsbeteiligung wäre sie somit auf ein Dreierbündnis angewiesen - entweder mit SPD und Grünen (Ampel) oder mit CDU und Grünen (Jamaika). Zuletzt an der Regierung war sie bis 2013 mit der CDU.