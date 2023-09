Erfurt - Die FDP im Landtag hat ein „Landeszentrum Gesundheit“ vorgeschlagen, um die Gesundheitsämter der 17 Kreise und 5 kreisfreien Städte in Thüringen zu entlasten. Verschiedene Bereiche aus dem Gesundheitsministerium und dem Landesverwaltungsamt könnten in dem Zentrum gebündelt werden, „ohne mehr Stellen zu schaffen“, sagte der Gesundheitspolitiker der Landtagsgruppe der FDP, Robert-Martin Montag, am Freitag in Erfurt. Dem Landtag liege ein entsprechender Gesetzentwurf vor. Montag hofft, dass er im November im Landtag beraten wird. „Thüringen ist das einzige Bundesland, das eine solche Struktur noch nicht hat.“