Hannover - Der FDP-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr, hat im Streit um die Landwirtschaftspolitik Fehler der Bundesregierung eingeräumt. „Wenn wir von Zeitenwende reden, dann darf das und muss das auch die Agrarpolitik in Berlin und in Brüssel betreffen. Planungssicherheit für mittelständische Unternehmer, das ist an der Stelle mein Ziel. Und ja, zu kurzfristige Entscheidungen in Berlin sind auch ein Fehler“, sagte Dürr bei einer Bauerndemo mit mehr als 1000 Teilnehmern am Donnerstag in Hannover. Die vom Bund geplanten Subventionskürzungen hatten viele Landwirte überrascht.

Seit Wochen protestiert die Agrarbranche gegen den geplanten Abbau ihrer Steuervorteile. Die Bauern fühlen sich zudem durch wachsende Auflagen unter Druck gesetzt, etwa wegen Vorgaben zum Naturschutz.