Bezahlung von Lehrkräften

Arbeitsgruppen sollen Bildungsthemen abräumen

Wann kommt die bessere Bezahlung von Lehrkräften an Grundschulen? Eine stundenlange Beratung der Koalition brachte am Dienstag kein Ergebnis. Dieses Thema und eine andere Frage sollen in den nächsten Wochen aber geklärt werden.