Hamburg - Der lange verletzte Elias Saad kehrt in der Kader des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli zurück und vergrößert die Möglichkeiten im Angriff der Hamburger. „Elias wird zurückkommen, und da freue ich mich sehr“, sagte Cheftrainer Alexander Blessin bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Union Berlin. Saad habe sehr hart gearbeitet, sagte Blessin. „Man musste ihn ab und zu zügeln.“ Jetzt sei er aber so weit.

Der 25-jährige Saad hatte sich in der Schlussphase des Heimspiels gegen Mainz 05 (0:3) am 5. Oktober verletzt. Bei einem Foul durch den Mainzer Dominik Kohr hatte er sich eine Bänderverletzung an einem Sprunggelenk zugezogen.

Vor der Verletzung hatte der Außenspieler mit zwei Toren und zwei Vorlagen zu den auffälligen Spielern des Aufsteigers gehört. Nun kommt er schneller zurück als erwartet. „Also ich habe da absolut ein gutes Gefühl, ihn da jetzt loszulassen. Und er ist auch heiß“, sagte Blessin. Er könne ein entscheidender Spieler sein. Doch von Anfang an werde er Saad gegen den 1. FC Union noch nicht bringen.

Heimschwäche überwinden

Die Berliner stecken wie der FC St. Pauli derzeit im Abstiegskampf. Mit einem Sieg können die Hamburger zumindest nach Punkten gleichziehen. Beide Mannschaften treten mit neuem Selbstvertrauen an. Die Hanseaten hatten am vergangenen Wochenende beim 1. FC Heidenheim mit 2:0 gewonnen, Union besiegte die zuletzt starken Mainzer mit 2:1.

„Das wird sicherlich ein Spiel, das uns alles abverlangt“, meinte Blessin. „Ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, es wird Zeit, dann einfach mal ein zweites Spiel in Folge zu gewinnen.“

Dazu müssten die Hamburger aber ihre Heimschwäche überwinden. Gerade einmal fünf Punkte und drei Tore holten sie in bislang acht Saisonspielen im Millerntor-Stadion. „Es geht darum, so ein bisschen diese Auswärtsstärke, die wir absolut unter Beweis gestellt haben, jetzt auch so ein bisschen auf unsere Heimspiele übertragen zu können“, meinte Blessin.