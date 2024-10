2. Fußball-Bundesliga FC Köln in der Krise - Fans fordern Keller-Rauswurf

Der 1. FC Köln schlittert in der 2. Liga in der Krise. Gegen Paderborn kassiert der FC die zweite Niederlage am Stück und stagniert im Mittelfeld. Die Fans reagieren wütend und fordern Konsequenzen.