FC Erzgebirge will zurück in die 2. Fußball-Bundesliga

Dia am 28.09.2022 vom FCE Aue herausgegebene Aufnahme zeigt Matthias Heidrich, sportlicher Leiter des FC Erzgebirge Aue, der im Erzgebirgsstadion steht. Heidrichpeilt nächste Saison den Aufstieg an.

Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue nimmt in der kommenden Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga ins Visier. Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich sagte bei der Veranstaltung „Doppelpass“-Talk in Bad Schlema: „Wir wollen wieder in die zweite Liga. Dort macht es einfach mehr Spaß.“ Darüber berichtet die Chemnitzer „Freie Presse“ (Freitag). Der FC Erzgebirge spielt am Samstag (13.30/MagentaSport) zum Saisonabschluss gegen den SV Waldhof Mannheim und schielt dabei noch nach Rang vier. Das haben die Auer aber nicht mehr selbst in der Hand.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Saison“, sagte Heidrich dennoch. Er habe das Gefühl, dass bei den Fans Zuversicht eingekehrt sei, dass die Mannschaft guten Fußball anbiete und der Verein in der Lage sei, wieder einen starken Kader zusammenzustellen. Vier Spieler werden am Samstag verabschiedet.