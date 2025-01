Lara - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat das zweite Testspiel im Rahmen des Wintertrainingslagers in der Türkei verloren. Das Team von Neu-Trainer Jens Härtel musste sich dem schweizerischen Erstligisten FC Aarau in Lara mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Kilian Jakob markierte nach 25 Minuten die Auer Führung. Henri Koide (49.) und Colin Odutayo (78.) per Elfmeter drehten in der zweiten Halbzeit das Spiel.

Härtel ließ rund eine Stunde weitgehend die Mannschaft spielen, die wohl auch beim Rückrundenauftakt bei Hannover 96 II am 17. Januar (19.00 Uhr/MagentaSport) auflaufen wird. Dann wechselte er insgesamt neunmal.