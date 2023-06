Berlin - Der FC Bundestag bestreitet an diesem Sonntag zusammen mit Athletinnen und Athleten der Special Olympics World Games in Berlin ein halbstündiges Fußball-Freundschaftsspiel. Die Partie wird um 12.00 Uhr auf dem Maifeld im Olympiapark angepfiffen. „Neben der gemeinsamen Freude am Fußball wollen wir als FC Bundestag dabei unterstützen, ein wertvolles Zeichen für mehr Inklusion in unserer Gesellschaft zu setzen und die Sichtbarkeit der Athlet:innen zu erhöhen“, sagte Kapitän Mahmut Özdemir in einer Mitteilung am Freitag.

Die Unified Sports Experience, bei der Menschen mit und ohne geistige Behinderung zusammen Sport treiben, biete dafür eine optimale Möglichkeit. Die Special Olympics World Games beginnen an diesem Samstag in Berlin. Die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt dauert bis zum 25. Juni. Mehr als 7000 Athletinnen und Athleten werden teilnehmen.