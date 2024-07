München - Der FC Bayern München hat Nachwuchsprofi Lovro Zvonarek nach Österreich verliehen. Der 19-Jährige wird in der kommenden Saison für Sturm Graz auflaufen und dort Erfahrung sammeln, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Graz war in der vergangenen Spielzeit sensationell Meister und Pokalsieger in Österreich geworden und darf daher in der Champions League antreten. In Europas Königsklasse, die nach einem neuen Modell gespielt wird, ist dann ein Duell mit den Bayern möglich.

Der kroatische U21-Nationalspieler hat bei den Bayern bislang fünf Bundesligaspiele bestritten und dabei ein Tor erzielt. Im Mai erhielt er einen Profivertrag bis 30. Juni 2027.

Münchens Sportdirektor Christoph Freund sagte, dass der Offensivakteur „alles mitbringt, um sich im Profifußball zu behaupten“. Er sei überzeugt, dass Zvonarek in Österreich die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen werde. „Er hat einen starken Charakter. Wir werden seinen Weg in der kommenden Saison von München aus eng begleiten.“