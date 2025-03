München - Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Nationalspielerin Klara Bühl verlängert. Wie der deutsche Fußball-Meister mitteilte, unterschrieb die Stürmerin bis zum 30. Juni 2027. Bühl galt zuletzt auch als Kandidatin für einen Wechsel ins Ausland, sie wurde beim FC Barcelona gehandelt. Bundestrainer Christian Wück hatte seine Hoffnung geäußert, dass Bühl und Jule Brand (Wolfsburg/bei Olympique Lyon im Gespräch) in Deutschland bleiben.

„Es bedeutet mir sehr viel, weiterhin hier beim FC Bayern zu sein. Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier noch einiges bewegen können. Sowohl meine persönliche Entwicklung als auch die der Mannschaft ist noch lange nicht abgeschlossen“, sagte Bühl laut Club-Mitteilung. „Die Art und Weise, wie wir in den vergangenen Jahren gearbeitet und was wir bereits erreicht haben, das wollen wir in Zukunft weiter vorantreiben. Am Ende soll man auf sein Bauchgefühl vertrauen und ich bin sehr glücklich, weitere Jahre für diesen Verein aufzulaufen.“

Gute Trefferquote in Verein und Nationalteam

Zur Saison 2020/21 wechselte Bühl vom SC Freiburg nach München und entwickelte sich seither kontinuierlich zur Leistungsträgerin. In der laufenden Saison kommt Bühl in 25 Spielen für den FCB auf sieben Tore und 13 Assists. Seit ihrem Debüt 2019 absolvierte die 24-Jährige bereits 64 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und erzielte dabei 27 Tore. Mit der DFB-Elf wurde sie 2022 EM-Zweite, außerdem holte die Angreiferin 2024 in Paris die olympische Bronzemedaille.

„Wir freuen uns, dass Klara die nächsten Jahre beim FC Bayern bleiben und weiterhin Teil unserer Entwicklung sein möchte. Sie ist eine sehr wichtige Spielerin und gibt der Mannschaft auf und neben dem Platz unglaublich viel“, sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern. „Klara ist schon lange Teil der FC Bayern-Familie und hat bereits einiges erreicht und miterlebt. Für die Erfolge, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam einfahren wollen, ist sie ein wichtiger Faktor.“